La humorista Martita de Graná ha causado sensaciones en las redes sociales con un vídeo en defensa de los camareros que ya se ha hecho viral. La 'instagramer' ha reivindicado la labor "de los que te están sirviendo mientras tú estás de vacaciones, disfrutando, y ellos van por ahí sudando como un pollo y con la mascarilla puesta".

"A los que trabajan horas de más y no cobran lo que deberían; a los que esperan con tranquilidad a que te tomes tu última copita mientras está todo el bar recogido", continúa su alegato.

Así, Martita de Graná ha pedido "un poco de respeto" para "los que tienen que soportar tu borrachera", en un discurso halagando a aquellos profesionales "con memoria prodigiosa" que se acuerdan de los "siete cafés diferentes".

"A los que después de llevar doce horas trabajando siguen con la sonrisa en la cara, y a los que no tienen la sonrisa, que también es normal. Pido un poquito de respeto para ellos, y sobre todo un 'gracias', que no cuesta nada", ha continuado la 'influencer' con su particular tono cómico.

Y es que tal y como ha reconocido la influencer, ella misma ha sido camarera en alguna época de su vida. Ahora, su alegato cuenta con más de 13.000 'me gusta' en Twitter.