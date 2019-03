El alcalde popular de Brunete, imputado por intentar sobornar a una concejal de UPyD

'Más Vale Tarde' ha tenido acceso en exclusiva a las diligencia previas que dirige un juzgado de Móstoles. Hace seis meses, una concejal de UPyD denunciaba al alcalde de Brunete, el popular Borja Gutiérrez, y a la cabo de la policía local, Susana Corrales, por el intento de compra de una edil del grupo magenta, Maria Isabel Cotrino,



La mujer aportó en su denuncia varias grabaciones. En su declaración como imputado ante el juez, el Alcalde de Brunete dijo no recordar nada. Sin embargo, en las conversaciones se escucha: "Te doy todo lo que necesites".



El Alcalde tampoco recuerda haber solicitado a su cabo y compañera de partido que fuera intermediaria en este supuesto cohecho.



La cabo de la policia local de Brunete, Susana Corrales, también está imputada. No es que no recuerde, ella niega haber sido intermediaria. Además, dice que no contempla la posibilidad de haber ofrecido trabajo a la hija de la concejal, una joven con discapacidad.



El juez ha tomado declaración en los últimos meses a más protagonistas de esta trama, que sigue en los tribunales a pocos días de que se designen los candidatos a las elecciones municipales.