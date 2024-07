Nacho Cano, miembro fundador de Mecano y creador de espectáculos como Malinche, ve en su detención una caza de brujas "van a por mí" y un intento de desviar la atención del caso de Begoña Gómez, por el hecho de "no ser comunista, ser amigo de Ayuso y no ser de izquierdas, porque no soy idiota".

Cano ha añadido que durante los años que vivió en Miami pudo conocer de primera mano por "los clientes cubanos y venezolanos que tenía en mi clínica de yoga, las barbaridades que les hacían a esa gente". Asegura, que por esos motivos está en la agenda "ir a por mí, porque así te llevas por delante a los demás".