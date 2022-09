La ONU ha publicado un informe sobre el comportamiento de las tropas rusas en Ucrania en el que habla de crímenes de guerra, de violaciones incluso a niños, torturas y ejecuciones. Las redes sociales de los rusos se hacen eco de todas estas atrocidades, como explica la historiadora y socióloga rusa Elena Bogush, en Más Vale Tarde.

Por un lado, hay quienes sienten vergüenza y terror por todo lo que está pasando, como ella, pero por otro, los patriotas rusos también comentan estas torturas y asesinos. Asegura que, ante todo, "oficialmente se niega todo" y "la gente no lo comenta mucho". El motivo de este "silencio", dice, es que "hay muchas personas que no puede aceptar que somos asesinos y delincuentes en esta guerra. Mucha gente prefiere no hablar de esto porque se les cae su cuadro del mundo".