Miguel Sebastián, a favor de teletrabajar para paliar la crisis energética: "El problema es que esas medidas son impopulares"

El economista señala que, a pesar de que la gente manifiesta su preocupación por el cambio climático o el precio de la gasolina, se muestran reticentes a adoptar medidas que puedan favorecer el ahorro energético.

Bruselas ha planteado establecer una medida que obligue a realizar un día de teletrabajo obligatorio para favorecer el ahorro de combustible debido al desabastecimiento que podría producirse debido a la guerra en Irán. Para analizar esta cuestión, Más Vale Tarde conecta con Miguel Sebastián, exministro de Industria.

El economista se ha mostrado a favor de esta medida. "Me deja bastante más tranquilo", expone, "estaba muy preocupado porque no había prácticamente medidas de ahorro energético en todos los planes de los gobiernos".

"Las recomendaciones me parece interesante e importante que lo haga la Comisión Europea y que los Estados miembros tomen nota", expone. Sebastián señala que es necesario ahorra energía, ya no solo por la guerra sino también por el aumento en el consumo de energía, "sobre todo en energía fósil".

Sebastián señala que este tipo de medidas suelen ser "impopulares". El economista destaca esta contradicción, ya que la gente manifiesta su preocupación por el cambio climático o el coste de la energía, "pero, luego, las medidas de ahorro energético nos molestan".

El exministro cree que en España se resisten al teletrabajo "porque tenemos un modelo de vida muy centrado alrededor de la comida al mediodía". "Se convierte en una reunión", indica, "pero si tú impones el teletrabajo, el sector de la hostelería sale perjudicado".

Por otro lado, Cristina Pardo quiere conocer su opinión sobre la advertencia del Fondo Monetario Internacional de una posible recesión a nivel mundial debido a la guerra de Irán y sobre las palabras el CEO de Repsol advirtiendo sobre un problema de suministros.

"No se nos habla claramente, no se nos trata como adultos", expone Sebastián. El economista señala que si se va a producir esa falta de suministro, "que yo creo que no", es necesario comenzar a prepararse ya. Sebastián expone que, por ejemplo, no se tendrían que haber liberado reservas de petróleo.

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