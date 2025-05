Al menos 100 personas estafadas por una web de viajes online promocionada por influencers

Una web de viajes habría, supuestamente, estafado a, al menos, 100 personas. Esta plataforma, que fue promocionada por 15 influencers muy conocidas, prometía viajes de siete días a lugares como Nueva York, Dubai o Japón con descuentos del 50%. Estos viajes incluían tanto los vuelos como el hotel.

Gracias a la promoción realizada por esas creadoras de contenido la página habría conseguido un alcance de más de 12 millones de personas. Tras ver esa suculenta promoción, muchas personas decidieron comprar alguno de sus viajes, confiados en que la plataforma era fiable.

Por ejemplo, un viaje de siete días a Nueva York para dos personas tenía un coste de menos de 1.000 euros. La web se vendía "para vagos" y, de esta manera, la promocionaban las influencers ya que, como contaban, era la propia plataforma la que se encargaba de reservar vuelos y hoteles, y que el usuario no tuviera que hacer nada. Pero, horas después, FACUA decidió advertir del presunto fraude. La página, actualmente, ya no existe.

Las influencers, que ya han retirado la publicidad, se defienden afirmando que la web de viajes pasó el filtro legal de su agencia de representación. Las mismas agencias han explicado que sus representados tampoco han percibido la retribución económica pactada para realizar esa publicidad. Además, han instado a los afectados a que pongan el caso en manos de la policía y que ellos también han tomado medidas legales.

"Una de las influencers me pidió perdón"

Una de estas afectadas es Alexandra Achim. Como cuenta, vio a varias influencers, que ella sigue, anunciar esta web. Por ello, decidió hablar con su pareja y se animaron a comprar un viaje a Nueva York. Según cuenta, algunas influencers afirmaban que ellas habían retirado el anuncio a los 15 minutos de publicarlo pero, como expone, en el momento que ella compró el viaje, horas después, no habían comunicado que sospechaban que era una estafa.

"Al día siguiente, yendo al trabajo, vi una historia de una influencer diciendo que había quitado las historias porque alguien le había dicho que no le había llegado el mensaje de confirmación", cuenta Alexandra. La joven explica que, después, ella recibió un email de una señora pidiéndole sus datos personales. "No me fie mucho porque el formato del mail no me cuadró y, por eso, hice un vídeo en TikTok", indica, "mucha gente me habló y me di cuenta de que no era la única que pensaba que era una estafa".

Achim explica que tres personas se pusieron en contacto con ella. "Una de ellas me pidió perdón", detalla, "es una de las que yo había mencionado". "Otra me ofreció la ayuda de su agencia para unirme a la demanda o a lo que vayan a hacer", añade.

Alexandra todavía no ha podido recuperar el dinero perdido. "El banco me ha dicho que el pago está retenido en cuenta pero, hoy ya me lo han cobrado", indica. "Tengo que avisar de que es un fraude, hacer otro informe con la denuncia de la policía y a ver si, con eso, me lo pueden devolver", añade, "pero no me han asegurado nada".