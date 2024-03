El Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) registró durante el año 2023 un total de 769 agresiones, lo que supone que cada día dos médicos en España sufren violencia . El médico Abel Saldarreaga ha contado en Más Vale Tarde que sufrió dos agresiones, una de ellas con amenazas de muerte.

La primera tuvo lugar cuando trabajaba en atención primaria. Cuenta que un hombre golpeó la puerta y entró mientras estaba revisando una historia clínica. "Irrumpió en la consulta de una manera violenta e injustificada. Yo estaba en la consulta revisando una historia clínica y dijo que se le tenía que atender. Le dije que se sentara y empezó a golpear el mobiliario sin ninguna justificación. Yo tenía miedo. El instinto de supervivencia me hizo pedirle que saliera, que no era la manera de tratarme. Conseguí abrir la puerta y le dije a mi compañero que llamara a la policía", cuenta el médico.

Fue entonces cuando el agresor comenzó a insultarle, lo que alertó al resto de compañeros y pacientes. Mientras llegaba la policía, seguía insultándole y me propinó una patada en el pecho y otra en el abdomen. Fue, según cuenta en laSexta, una situación que le "cuesta recordar".

La segunda agresión tuvo lugar tras morir una persona. "Tuvimos que activar la autoridad judicial. La policía local y Guardia Civil, estábamos dentro del edificio esperando que llegara. Apareció el hermano del fallecido, que se enteró del fallecimiento, pero no le dejaron entrar al domicilio porque no podía entrar nadie", cuenta Saldarreaga.

"En ese impás se fue a cerrar la puerta y esa persona me vio a mí. Me empezó a insultar y se fue del edificio. Abandonamos el lugar cuando llegó la autoridad judicial y, al salir, los compañeros me dijeron que había una persona que me estaba insultando y amenazando de muerte con un cuchillo", continúa. Así, el médico denuncia que habría que estudiar las causas de estos casos.