Un estudio ha demostrado que más de un 70% del chocolate que compramos acaba en la basura porque se pasa de fecha. Es el alimento que más tiramos durante el verano, seguido de la leche (un 17%) y la fruta y la verdura (hasta un 15%).

Entre los motivos se encuentran, según el estudio, las altas temperaturas en un 91% de las ocasiones. Sin embargo, en un 66% también se achaca a las comidas fuera de casa y el no saber utilizar las sobras o no saber conservar los alimentos.

Por eso, Luis Alberto Zamora ha querido dotarnos de algunos trucos para evitar que cantidades ingentes de comida acaben en la basura. El primer paso es analizar la nevera: si encontramos carne o pescado debemos procurar consumirlo cuanto antes, ya que solo aguantan 24 horas más tras cocinarlos.

Los huevos, que siempre deben conservarse en la parte alta del frigorífico y no en la puerta, duran alrededor de cinco o seis días, mientras que la fruta y la verdura también oscila por esos periodos. Así, es importante que si nos vamos por un largo periodo de tiempo dejemos la nevera lo más vacía posible.

El segundo paso es hacer la cesta de la compra de manera responsable. Para ello habrá que tener cuidado con las ofertas, ya que normalmente nos llevan a comprar de más. También será óptimo tener en cuenta el sistema 'FIFO' (First in, first out).

Este sistema consiste en consumir lo que lleva más tiempo en nuestra nevera. Es decir, acudir siempre a los alimentos que compramos primero, sin acumular en el fondo de la nevera alimentos viejos.