Mario Cortés, presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, ha hablado con 'Más Vale Tarde' desde las instalaciones del hospital 12 de Octubre de Madrid para denunciar la situación a la que se enfrentan los enfermos de Hepatitis C.



Ante las acusaciones de que detrás de sus protesta hay intereses políticos, Cortés ha respondido que "la enfermedad no entiende de ideologías" y que "en la Plataforma hay enfermos de todo tipo de ideologías". En este sentido, ha calificado de "indignante" que les acusen.



Asimismo, ha destacado que "la táctica del Gobierno es atacar a cualquiera que exija sus derechos sociales". Sobre las palabras de Rafael Hernando acusándoles de automedicarse, Mario Cortés, ha contestado que lo que quieren es curarse y ha lamentado que "el Gobierno sea ignorante en este sentido y desconozca la enfermedad". Asimismo, ha añadido que quieren "que dejen a los hepatólogos libres para que les traten".



Mario Cortés también ha insistido en que, frente a decisiones médicas, después interviene un gabinete político que "decide quién vive y quién muere".