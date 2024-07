Con motivo de los 20 años desde la muerte de Carmina Ordóñez que se cumplen hoy, Más Vale Tarde recuerda algunos de los episodios más polémicos de su vida, desde sus vínculos con la Falange y el franquismo, hasta el turbulento matrimonio con Ernesto Neira, al que denunció por malos tratos.

Como explica Luis Sanabria en el vídeo sobre estas líneas, la 'celebrity' mostró valentía, pues en la España de los años 90 era poco habitual y además porque le fue muy difícil que la sociedad española de entonces entendiera esa denuncia, por lo que tuvo pocos apoyos. Uno de ellos fue el de Lolita, que incluso se ofreció a testificar en un juicio. Finalmente, el juez desestimó esa denuncia, argumentando que no se había aportado certificados médicos, no se denunció en su momento y porque su perfil no correspondía con el de una mujer maltratada.

"Es de justicia reconocerle que, más allá de ser protagonista de la crónica social, que fuera una de las primeras mujeres que denunciaron públicamente y por la vía judicial el hecho de ser una mujer maltratada", comenta Marina Valdés.