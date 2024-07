Hoy se cumplen 20 años de la muerte de Carmina Ordóñez y Más Vale Tarde analiza la controvertida figura de la reina de las páginas del corazón, desde su simpatía por la Falange y el franquismo, hasta el hecho de que fue pionera en denunciar los malos tratos que sufría de su marido Ernesto Neira.

"Yo esta tarde me he enterado de muchas cosas, porque a veces creo que he vivido en un mundo paralelo", comenta Elisa Beni en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que "ni la educación ni el entorno aseguran una determinada adscripción ideológica". "En la época franquista, haber sido educada en el liberal Liceo Francés y haber tenido trato con intelectuales no precisamente amigos del fascismo, no te redime de acabar convertida en una falangista fascista", reflexiona.

Por otro lado, señala que "muchas mujeres de determinados ámbitos se empeñaban en decir que en el franquismo la mujer no tenía tantos problemas". En este sentido, explica que las mujeres "en determinadas élites sí que se movían en el extranjero y tenían un tipo de vida que nada tenía que ver con la de la mujer común que estaba obligada a tener otro tipo de comportamiento". "Tenían el cuajo de decir que en el franquismo las mujeres no tenían ningún problema y realmente eran ellas que con dinero e influencias eran las que no tenían ningún problema", sentencia.