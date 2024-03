Josep Maria Mainat y Angela Dobrowolski han vuelto a acudir a los juzgados en un juicio en el que la Fiscalía solicita un año de prisión para la exmujer de Mainat por mandar un correo electrónico bajo el asunto "escóndete, patético maricón". La mujer está acusada de quebrantar la orden de alejamiento que había sobre ella desde 2020, algo que habría quebrantado en, al menos, una ocasión a través de este correo.

Según la acusación pública, el 12 de marzo de 2022 Dobrowolski le envió a Mainat un "extenso mensaje" en el que dijo frases como ese "escóndete, patético maricón", increpándole y denigrándole de forma reiterada. En este correo también se hacía referencia a vivencias comunes que dieron lugar a la separación, así como a posteriores incidentes entre ambos.

"He estado muy enamorado y después ya menos, y después hubo un intento de asesinato supuesto y ya cambia mucho la percepción", ha lamentado Mainat antes de entrar al juicio.

En su comparecencia, Dobrowolski ha negado que ella mandase ese mensaje, señalando que fue una amiga suya quien realmente lo hizo. "Ella era consciente de la orden de alejamiento, pero no de la prohibición de comunicación", ha asegurado, añadiendo que normalmente se comunicaba en catalán con Mainat y ese mensaje estaba escrito en castellano.

La fiscal ha cuestionado la versión de Dobrowolski, dejando claro que sí que hablaban en castellano entre ambos y que no se ha identificado a esa presunta amiga. "No tenemos más que su versión exculpatoria, no sabemos quién es su amiga, solo conocemos su nombre y en ningún momento ha aparecido en mitad de la instrucción ni en el juicio oral", asegura.