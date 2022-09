Lucía Etxebarria se ha defendido este martes de las acusaciones de plagio de El Periódico, medio en el que publicó un texto que resultó ser casi similar al de otro autor y que ha sido eliminado de la web del diario.

La escritora ha asegura que los textos "no son clavados" y ha dado explicaciones sobre por qué no citó al autor: "No le cité porque sino tendría que haber citado a Virginia Satir. Es como si tu dices, 'estas son las características de un trastorno narcisista'. Normalmente no se citan".

"La persona a la que supuestamente había yo plagiado me mandó a mi un mail diciendo, ni me lo creo", ha zanjado Etxebarria.