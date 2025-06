Loreto Ochando: "Me congratula que el PP defienda a la UCO, podrían haber hecho lo mismo con la UDEF cuando sacaron su basura"

Tras el escándalo de corrupción que ha salpicado al Partido Socialista, es necesario, como señala Cristina Pardo, "prestar atención a los movimientos que hagan sus socios de investidura del Gobierno". "El PNV ha perdido los complejos y ha permitido que salga adelante un iniciativa del PP, apoyada por Vox, en defensa de la UCO", indica Pardo.

Irene Rupérez, desde el Congreso de los Diputados, expone que la votación ha sido por puntos. "Uno era la defensa de la UCO y otro instar al presidente del Gobierno a dar explicaciones urgentes aquí en el pleno", indica la periodista. "El PNV se ha abstenido y, gracias a esto, "ha salido esta iniciativa adelante".

"La iniciativa no hubiera salido adelante si hubieran votado Sánchez y el diputado del grupo mixto, Ábalos", señalada Iñaki López. "A mí me congratula que el PP, por fin, defienda a la UCO. Me hubiese encantado ver hacer lo mismo con la UDEF cuando le sacaron su basura", reflexiona Loreto Ochando.

Elisa Beni, por su parte, considera que el PNV "lo tiene muy complicado por su situación en el País Vasco". "Creo que el último socio que se va a quedar tocando en la cubierta va a ser Bildu", afirma la periodista, "y el PNV está empezando a dar sus pasitos porque entiendo que hay cosas que son insoportables".