Las claves del caso de Ana Bayo, la tercera madre de Infancia Libre detenida

La juez ha decidido que, al menos de momento, Ana María Bayo no tenga que entregar a su hija a su padre, que lleva sin ver a la niña desde 2016. Bayo es la tercera madre vinculada a la asociación Infancia Libre detenida por impedir a su expareja ver a la hija de ambos. El pasado 21 de mayo salió en libertad con cargos, acusada de desobediencia.

Con ella son tres las mujeres detenidas por incumplir el régimen de visitas, desaparecer y acusar a sus exparejas de abusos sexuales contra los menores, acusaciones que en todos los casos se han archivado.

Su expareja explicó que se separó de Ana Bayo en 2009. Según su relato, desde marzo de 2015 ella incumplió sistemáticamente el régimen de visitas, acusándole de abusar de su hija.

Los abusos sexuales se acabaron archivando, hasta que en 2016 ella le colocó una grabadora a la niña en el calcetín para intentar demostrar los tocamientos del padre. "Nunca ha manifestado que yo haya abusado sexualmente de ella", sostiene este.

La Audiencia Provincial de Madrid se pronunció al respecto el pasado mes de abril, concluyendo que en los audios recogidos por la madre el padre "se refiere a hacer cosquillas" y "en ningún caso podemos entender siquiera que dichas cosquillas fueran en los genitales".

Según los jueces, la grabación no aporta dato alguno y el padre en ningún momento reconoció los hechos, por lo que se le absolvió del delito de abusos, tras un informe de credibilidad de las peritos psicólogas.

Según ellas, la niña hablaba "de manera mecánica" sobre los supuestos abusos y "no se apreciaba sintomatología alguna específica relacionada" con los mismos ni rechazo hacia el padre.

Una versión muy diferente del diagnóstico de otro psiquiatra que también declaró en el juicio, que aseguró que se trataba "inequívocamente de una situación de abusos".

Lo que sí se probó y el propio padre reconoció fue un bofetón a la niña en 2014, por el que fue condenado, aunque no en firme. La sentencia establecía que no podría acercarse a su hija en un año y tres meses y se ha recurrido, por lo que todavía no es ejecutable.

El padre habla de una "trama" entre las integrantes de Infancia Libre detenidas, "encabezada por María Sevilla", acusada de secuestrar a su hijo, que estuvo años sin escolarizar.

En el caso de Ana Bayo, tras el proceso judicial vuelve a estar dicha asociación, con el mismo equipo de abogados de María Sevilla y Patricia González, detenidas por hechos similares y con idéntica línea de defensa: los abusos a menores.