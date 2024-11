Vecinos de Granada se han trasladado a las zonas afectadas por la DANA para ayudar y regalar lavadoras a los perjudicados. Al ofrecerlas, los vecinos de Valencia, que han perdido todo después del terrible temporal, no dan crédito y muchos acaban emocionándose por el regalo que les hacen estos voluntarios.

"Si me regalas una lavadora no me lo creo", dice una de las benefactoras, para acto seguido llevarse las manos a la cara emocionada. Algo similar le ocurre a otra valenciana, como se puede ver en este vídeo.

"No puedo ver estas cosas", dice Joanna Ivars, meteoróloga de laSexta desde el plató de Más Vale Tarde, que comprende la emoción de los beneficiados, ya que van a poder "lavar la ropa y las sábanas" después de la catástrofe. "Tener una lavadora es un mundo nuevo", comenta, por su parte, Iñaki López.