Un ladrón sale de prisión tras robar un reloj de 700.000 euros en Madrid porque el dueño no tenía la factura de la compra

Los detalles La víctima del robo, un turista egipcio, iba a entrar en su hotel en estado de embriaguez cuando una persona lo abordó y le robó un Patek Philippe Nautilus con método del 'Ronaldinho'.

Robo espectacular en el centro de Madrid. Un hombre robó un reloj Patek Philippe Nautilus de 700.000 euros a un turista egipcio en estado de embriaguez con el método 'Ronaldinho', tal y como se puede ver en el vídeo principal que acompaña a la noticia.

El ladrón es un hombre con "muchísimos antecedentes por robar relojes de alta gama por toda España", tal y como ha apuntado Leo Álvarez. Sin embargo, tras pasar unos meses en prisión, ha quedado en libertad porque el dueño del reloj no tenía la factura del objeto robado, por lo que no pudo demostrar que ese Patek Philippe Nautilus era suyo.

El suceso tuvo lugar cuando el turista salió de una discoteca y tras coger un taxi, que le cobró 37 euros por un trayecto de 550 metros, llegó a su hotel. Sin embargo, antes de entrar, el ladrón lo abordó y le robó el reloj.

Tras entrar en prisión, el abogado del atracador, Alfredo Arrién, quien también es el abogado de Elisa Mouliaá, ha conseguido que su cliente quede en libertad, argumentado que el dueño no podía demostrar que lo era porque no tenía factura, y señalando que si no la tenía es porque quizás se trataba de un reloj falso, y de serlo, su valor ya no sería 700.000 euros, sino que podría costar unos 600.

"Si yo me compro un reloj y ha pasado el tiempo, en teoría puedo no tener la factura, pero puedo ir a la tienda a pedirla. Luego cabe pensar que si no consiguió la factura es por algo raro", ha expresado Cristina Pardo sobre este suceso, tras lo que Bea de Vicente ha señalado que "para poder acreditar la propiedad de cualquier objeto, o aportas una factura o no hay credibilidad alguna para decir que han robado algo de ese valor".

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