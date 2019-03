El lado más bello de la crisis

"Se ha terminado el momento de destruir empleo", "Salvaremos muchos empleos", "Todo esto significa el prólogo del crecimiento económico para el futuro", "Muy pronto saldremos de la recesión" y "Este año vamos a tener por primera vez desde tiempo inmemorial superávit frente al exterior" son algunas de las afirmaciones más optimistas del Ejecutivo, aunque muchos ciudadanos no tengan motivos para compartirlas.

Y es que cada día son más los ciudadanos convencidos de que los líderes del PP viven en otro planeta cuando realizan afirmaciones como estas: "Agosto será el mejor mes desde el año 2000", "Espero ser el ministro que anuncie que dejamos atrás la recesión", "Comienza a dibujarse un nuevo escenario de esperanza" o "La victoria siempre acompaña a los que más luchan por ella".

Realidad o no, lo cierto es que el PP está convencido de que "caminamos en la buena dirección, y lo que queda es crecer y crear empleo", y aunque muchos ciudadanos no compartan su forma de actuar y algunos traten de cambiarla, el Gobierno no va a permitírselo: "contra viento y marea la vamos a culminar con éxito".