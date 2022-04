No está previsto convocar las elecciones anticipadas en Andalucía en las próximas horas. Según ha transmitido el presidente andaluz, Juanma Moreno, a su entorno y ha desvelado en Más Vale Tarde el periodista Juanma Lamet, ahora "no es el momento adecuado".

Eso sí: no se puede descartar que sea la semana que viene, pero, "para mañana no está previsto, a esta hora".

Cuestionado sobre si la Junta de Andalucía maneja sondeos que marquen una fuerza electoral que le permita gobernar y no depender de Vox, Lamet ha aclarado que "tienen sondeos internos que le dan más que la suma del PSOE y la suma de las confluencias a su izquierda. Y ese es el objetivo", ha señalado.

"Pero en la Junta ya son conscientes de que Vox va a ser un actor importante, que está muy, muy al alza, que tiene un voto oculto bastante fuerte, y mientras Juanma Moreno intenta ganar terreno al centro -con el PSOE con un candidato bastante oculto hoy por hoy- pierde por la derecha", ha subrayado el periodista de El Mundo.

Justificar el porqué del adelanto electoral

Así, la cuadratura del círculo no es tan sencilla en Andalucía para el PP. "La incertidumbre es un poco mayor de la que se puede esperar. Todas las encuestas le dan que gana las elecciones holgadamente", ha aseverado.

Otra cosa es explicar por qué se convocarían antes de fecha estos comicios. De momento, gana peso la opción de vender este adelanto electoral como una vía "para hacer unos presupuestos".

"La teoría de Juan Bravo [el consejero andaluz de Hacienda] es una buena justificación del adelanto electoral: que, si no, no podrían tener presupuestos en tiempo y forma", ha afirmado Lamet. "Pero eso hay que explicarlo bien. No es tan fácil para Moreno justificarlo".

Cabe recordar que la fecha natural y fijada para que se celebren los comicios autonómicos de Andalucía es el domingo 27 de noviembre. Es por ello que, a juicio de Lamet, "finales de junio es un adelanto técnico: es adelantarlo un mes o dos. La ley electoral andaluza no permite celebrar elecciones en julio y agosto, así que o es junio o es septiembre".