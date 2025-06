Joan Baldoví: "Las mismas empresas que hacían regalos a Rita Barberá son las que le han dado mordidas a Koldo y Ábalos"

Más Vale Tarde conecta con Joan Baldoví, que en el vídeo sobre estas líneas analiza la postura de Compromís ante el escándalo de corrupción que involucraría a Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos.

Baldoví defiende la voluntad de su partido de que "siga esa mayoría progresista gobernando", si bien reclama "medidas de regeneración democrática".

En este sentido, apunta hacia las empresas y afirma que "las mismas que hacían regalos a Rita Barberá y daban dinero a su cuñado por adjudicaciones son las que ahora mismo le han dado mordidas a Koldo y Ábalos".

Por ello, asegura que "esto tiene que castigarse", pues considera que no puede ser las empresas "salgan de rositas siempre". Baldoví recuerda que "cuando una empresa paga a un político corrupto y se adjudica una obra está perjudicando a todas aquellas empresas honradas".

De este modo, propone que estas empresas "no tendrían que poder tener contratos públicos en un tiempo determinado". "Ahí empezarían realmente a tomarse en serio esto de dar mordidas a políticos corruptos", sostiene.

En su caso, Baldoví comenta que no tuvo mucho contacto con Santos Cerdán, pero sí algo más con José Luis Ábalos. En relación a esto, recuerda que cuando se destapó el escándalo que involucraba a Ábalos "no me sorprendió": "Era un pálpito", afirma.