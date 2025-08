Mª Carmen Cruz, portavoz del equipo de gobierno de Jumilla: "La noticia es falsa. No aparece la palabra 'musulmana'"

En el municipio de Jumilla, en Murcia, ha salido adelante una moción, planteada por el único edil de Vox en el pueblo, para prohibir la celebración de actos islámicos en los espacios deportivos de la localidad. Más Vale Tarde conecta con Mª Carmen Cruz, portavoz del equipo de gobierno de Jumilla, para aclarar la noticia.

La portavoz expone que la noticia publicada es falsa. "No hemos vetado nada", indica Cruz. Como cuenta, el grupo municipal Vox hizo una moción que fue enmendada por el grupo del Partido Popular. Esta enmienda contiene dos puntos.

En el primero se insta al equipo de Gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales "que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas en nuestro país". En el segundo, se pide al equipo de Gobierno ha iniciar los trámites para modificar el reglamento de uso y funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales para que el uso de estas sea exclusivamente para el ámbito deportivo.

Marina Valdes plantea a la portavoz si, tras la moción, si la comunidad musulmana del municipio podría celebrar cualquier festividad de dicha comunidad en las instalaciones deportivas como se ha celebrado anteriormente. Cruz expone que no entiende por qué solo se habla de la comunidad musulmana y no se pregunta, por ejemplo, por otras comunidades religiosas o la comunidad latinoamericana. "Lo están centrando en algo que no tienen porqué centrarlo", añade.

Cruz indica que en la moción solo se pretende "cambiar una normativa de uso de los espacios deportivos". "Jumilla tiene más espacios, ¿por qué lo centran ahí?", indica la portavoz. "Me llama la atención que estén centrados en la comunidad musulmana cuando en lo que hemos aprobado no aparece la palabra 'musulmana', 'islámica' o 'prohibición'", añade Cruz.

Indica, además, que el único fin de la normativa es regular el uso de los espacios deportivos "para ceñirlos a lo deportivo". Lamela plantea si el acuerdo es "una moneda de cambio para conseguir aprobar los presupuestos". Cruz indica que tiene que ver con la moción incorporada con Vox. "Este equipo no estaba de acuerdo con ella y quitó seis puntos", expone.