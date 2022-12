El conumo de alcohol entre los menores de edad aumenta de forma alarmante, cada vez se bebe más y antes. El psicólogo Jaume Funes ha analizado en 'Más Vale Tarde' cuál es la situación de esta realidad en España. Al respecto ha advetido de que "debería preocupar el interés que tienen los adolescentes por el alcohol"



Además, también ha destacado que pese a que la ley prohíbe beber a los menores, muy poca gente ha esperado a los 18 para probar el alcohol, "pretendemos que no se beba antes de los 18, pero no me encuentro a nadie que haya esperado".



Funes también ha destacado la importancia sociológica del consumo del alcohol, "todos hemos aprendido a relacionarnos con el alcohol con lo que se ve en casa". Asimismo, ha advertido del papel que desempeña en este asunto la publicidad y ha llevado a cabo un llamamiento para que "los jóvenes deben aprender a convivir con el alcohol sin venderlo como solución de nada".



Sobre los riesgos existentes al beber alcohol, Jaume Funes ha recordado que "el alcohol es una droga".