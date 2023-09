"Yo no me arrepiento". Así de tajante ha sido Isabel Pantoja en su entrevista de este lunes en 'El Hormiguero' (Antena 3), obviando su paso por prisión por blanqueo de capitales. El 21 de noviembre de 2014, la tonadillera sevillana ingresó en la prisión de Alcalá de Guadaíra, donde cumplió una condena de dos años por dicho delito.

Sin embargo, cuando el presentador Pablo Motos quiso saber si se arrepentía de algo de lo que ha hecho en los últimos años, ella ha dicho que no. "Yo no me arrepiento. Se tienen que arrepentir lo que lo han hecho mal conmigo, pero yo no porque creo que no le he hecho mal a nadie", ha expresado Isabel Pantoja.

La tonadillera, que celebra este año 50 años de carrera musical, ha asegurado que los últimos años "han sido personales muy duros". "Pero al mismo tiempo he tenido a Dios a mi lado porque soy muy creyente. Es el que me da la vida, el que creyó en mí desde el primer minuto que salí", ha reflexionado la cantante.