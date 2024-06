Tras una intensa búsqueda que se ha prolongado durante más de 24 horas, la Policía Nacional ha conseguido detener a las otras dos personas presuntamente implicadas en el asesinato de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, en Yuncos (Toledo).

Un herido y tres detenidos en 24 horas. ¿Desde el punto de vista policial se puede considerar un éxito o un fracaso de los delicuentes? Jose María Benito, inspector de la Policía y portavoz UFP, ha declarado que "es un éxito policial" a pesar de que ellos hayan cometidos muchos errores.

El mayor error que considera la Policía Nacional es que la quedada que habían planeado Kevin, Borja y Luis no era para matar al hermano de Villacís, sino que ha sido sobrevenido después de tener una discusión. En ese intercambio de palabras es cuando se decide que se debe acabar con la vida de Borja y Luis, siendo el primero el que recibió las balas.

"Logicamente cuando no tienes previsto un plan de huida, improvisas, que es lo que hicieron. En frente de una productora de televisión, en pleno paseo de Fuencarral donde pueden grabarlo, se ve como cambian las matrículas, como esconden las armas, como incluso intentan huir dos hombres y como la mujer se va sola. Esto se debe a que ya se ven acorralados", ha explicado el inspector.

De hecho, la mujer para en una gasolinera que está cerca de la casa del padre de Kevin, a unos 800 metros. También asevera que el testimonio de la mujer no cuadra porque la Policía ya contaba con declaraciones de testigos que decían que la mujer y los hombres habían huído en un vehículo con un color concreto y una matrícula.

Jose María Benito ha aseverado que este caso no va a ir más allá: "No hay riesgo de que esto continúe en un futuro, pero si que es verdad que todos los implicados se dedicaban a actividades no muy normales. Hay códigos en el mundo del narcotráfico, que consisten en que se perdona los buelcos de droga, es decir, que yo puedo perdonar que a ti la policía te incuaten la droga y que al final yo me quede sin cobrar, aunque te lo exija. Pero lo que no te voy a perdonar es que haya un vuelco de droga y tu me robes la droga".

Aun así, no se descarta nada y "es posible que haya otros episodios similares a este", pero "ahora mismo no se teme que pueda suceder eso".

En cuanto al motivo por el que el asesinato se haya realizado a plena luz del día y con armas potentes, el inspector ha indicado en Más Vale Tarde que se debe a "total improvisación". Estos hechos además son muy habituales en nuestro país. "Lo hemos visto la semana pasada en Málaga, lo hemos visto en la Costa del Sol y lo estamos viendo muy habitualmente".