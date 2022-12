La historia de Daniel Galván sigue siendo una incognita. En la jornada de hoy hemos conocido más datos sobre su estancia en Marruecos. Pero, ¿qué hizo en España? Galván no está enfermo y ha reconocido abiertamente los abusos a menores. "Está perfectante sano psicolóicamente. Ha reconocido todas sus atrocidades. Lo único que quería era abusar de los menores", explicaba Hamid Krani, abogado de las víctimas.

Los expertos aseguran que en un pedófilo de estas características la obsesión viene de lejos, también habría actuado en España. Según ha podido saber laSexta noticias, el mismo Galván se jactaba en prisión de abusar de dos menores en nuestro país. La historia de una de ellas podría ser la conocida hace 3 días. Antonio es el nombre ficticio que ha usado un vecino de Torrevieja, viejo conocido de Galván. Asegura que este se ganó su confianza para abusar presuntamente de su hija, también menor.

Fué en 2005, Antonio entabló una buena amistad con Daniel Galván, tanto que incluso le dejo al cuidado de su hija de tan solo 6 años. 2 años después comenzaron a salir a la luz los supuestos acosos. "Yo estaba engañado, cómo voy a dejar yo a mi hija en manos de semejante sinvergüenza. Yo no sabía que se estaba aprovechando de 11 pobres criaturas, además de mi hija, no lo sabía", explica el antiguo amigo de Galván. "A los 8 años ella rompe su silencio conmigo, no con su madre, no con su madre porque ella decía que podían ser fantasías".

Toda una pesadilla que esta familia de Torrevieja ha vuelto a revivir con el revuelo mediático del indulto al exmilitar. "Cuando yo el viernes veo la fotografía de Daniel Galván digo, este hombre no se tiene que ir de rositas, ¿cómo han indultado a este hombre si ha abusado de mi hija?", se pregunta Antonio. Pero lamentablemente, puede que no sea el único caso.

Una de las pocas personas que conoce algo más sobre Daniel Galván, es Amparo. Se conocieron hace 10 años, y dice que siempre sospecho de sus conductas pedófilas. "Cualquiera podía apreciar que no miraba a las niñas de manera normal, eso era algo más", cuenta Amparo, amiga de Daniel Galván.

Algo que ratifica la teoría de los posibles abusos también a niños españoles. Le define como una personas violenta que desaparecía durante largas temporadas y que siempre estaba solo. Incluso llegó a plantarle cara. "Galván es agresivo, bebe mucho y se pone muy violento".

Su amiga sabía que la fijación de Galván con los menores podía traerle problemas en Marruecos, y no dudo en advertirle antes de su viaje. "Le dije que tuviera cuidado en Marruecos, sobre todo con las niñas".

El sabía que en Marruecos conseguría su objetivo, con dinero allí podría hacer lo que quisiera y lo hizo. Con el nuevo testimonio del presunto abuso a una menor en nuestro país, vuelve a aparecer la sombra de la perversión sobre Galván. Su historia, de la que día a día vamos conociendo terribles episodios, sigue siendo un misterio sin resolver.