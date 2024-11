La indignación de un vecino de Aldaia tras la DANA: "Necesitábamos alguien que nos escuchara y nos diera la mano, y no lo hemos tenido"

Un mes después de la DANA, que afectó gravemente a la Comunitat Valenciana, Aldaia celebró el primer pleno del Ayuntamiento. En un ambiente cargado de tensión, los vecinos expresaron su malestar por la gestión del desastre y la falta de respuesta del consistorio ante la catástrofe.

Víctor González, vecino de Aldaia y uno de los afectados, mostró su desacuerdo con la gestión del alcalde en Más Vale Tarde. "Yo sé que el alcalde ha hecho todo lo que ha podido, hemos recibido mucha ayuda de toda España, sabemos que toda la gente que ha podido ayudar ha ayudado. También hay gente que ha querido ayudar y no le han dejado, pero este no es nuestro caso", afirmó, reconociendo la solidaridad recibida, pero añadiendo una crítica directa a la falta de medidas previas. "La pregunta que le hago es… estoy de acuerdo, no le avisaron, pero yo llevo aquí, viviendo al lado del barranco, 51 años, y en esos años esto no ha pasado una vez."

Víctor continuó señalando que, aunque la DANA fue un evento sin precedentes, en años anteriores siempre se había recibido algún tipo de aviso cuando el barranco se inundaba. "Indudablemente, el tsunami que hemos recibido no ha pasado nunca, pero sí que ha entrado un palmo de agua alguna vez, el barranco se ha llenado y siempre nos han avisado", recordó, y preguntó: "¿Quién lo avisa? Lo avisan de Chiva, porque ahora no se han comunicado con Chiva, no lo entiendo. Me gustaría que me lo explicaran."

El vecino se mostró profundamente frustrado por la falta de respuesta inmediata de las autoridades municipales, cuestionando la falta de apoyo durante los primeros días tras el desastre: "Yo no vi el segundo día aquí a nadie, ni del Ayuntamiento, ni municipal, ni nadie, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, nada más que vino la ayuda de los familiares, voluntarios."

En su intervención, subrayó la necesidad de atención y presencia del Ayuntamiento en los momentos más críticos: "En ese momento necesitábamos alguien que nos escuchara, nos abrazara y nos diera la mano, y eso no lo hemos tenido. A mí ya no me importa el color de cada uno, a mí me importan las personas. Las personas confiamos en una gente y esa gente me ha defraudado".