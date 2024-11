Los vecinos de Aldaia estallan en un pleno ante la falta de ayudas: "Si le da un infarto a mi hija, ¿qué hago? Llamé tres veces"

Los vecinos de Aldaia no pueden más. Un mes después de la DANA que azotó Valencia, los afectados siguen sin recibir las ayudas prometidas. "Necesitamos empezar a construir los negocios que han quedado asolados y las casas que han quedado devastadas", ha indicado Alfonso Jarilla, vecino de la localidad.

Para eso, ha destacado que hace falta dinero. Ayudas, que no llegan y que se suman a unas responsabilidades que, denuncian, nadie asume. "No vi en ningún momento que asumieran ningún tipo de responsabilidad", ha señalado.

Una reclamación que también comparte Carmen, otra vecina de Aldaia. "Ayer exigíamos que de verdad nos ayuden, que dejen los colores aparte, no duele lo mismo cuando estás ahogándote", ha asegurado.

Ella fue una de las vecinas presentes anoche en el pleno del Ayuntamiento de Aldaia donde la tensión llegó a su límite. Un pleno en el que se pudieron escuchar testimonios desesperados como el de una mujer con su hija enferma. "¿Y si le da un infarto a mi hija qué hago? ¿Cojo un rifle y me cargo al alcalde primero, después al de Valencia y después me cargo al de Madrid?", preguntaba al alcalde.

"Llamé tres veces al Ayuntamiento y me decían que me tranquilizase, que no era para tanto", denunció.

Una indignación generalizada en el pleno. "Aquí hay muertos que tienen que llevar a las espaldas, porque no se ha dicho, aquí hay alguien que tiene acarrear con eso", destacaba otro vecino, dirigiéndose, sobre todo Guillermo Luján, alcalde de Aldaia.

Por su parte, dicho alcalde se defiende señalando que Aldaia estaba preparada para "una DANA, no para un tsnuami".