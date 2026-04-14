Iñaki López reacciona al ataque de Donald Trump a Meloni: "Eran los 'Brangelina' de la política"

El presidente de Estados Unidos ha criticado las palabras de la presidenta italiana en defensa del papa León XIV. Además, también ha recordado que Meloni no apoyó su intervención en Irán.

Donald Trump tiene un nuevo enemigo: Giorgia Meloni. La presidenta italiana se mostraba muy crítica con las palabras del presidente estadounidense sobre el papa León XIV y esto ha provocado que Trump haya cargado contra ella.

El presidente estadounidense, además, ha aprovechado para recordar que Italia tampoco ha querido apoyarle en la guerra de Irán. "Siempre he admirado la capacidad de autocrítica de Donald Trump", ironiza Iñaki López.

El presentador de Más Vale Tarde cree que si "algo le ha molestado a Trump en las últimas horas es que Meloni, que nos está sorprendiendo mucho para ser una política de ultraderecha, o ha renovado el contrato con Israel".

Pedro Rodríguez indica que "las rupturas más sonadas de Trump son con los que él considera que están en su bolsillo". El profesor de Relaciones Internacionales considera que Meloni y él "tenían un rollo bastante fluido de que iban a salvar juntos la civilización occidental". "Eran los 'Brangelina' de la política", apunta Iñaki López.

Cristina Pardo señala que Trump "establece una dicotomía según la cual, si tú no apoyas su intervención en Irán, estás a favor del armamento nuclear y eso es muy tramposo". "Eso si tenemos si tenemos en cuenta que Irán tenga armamento nuclear, algo que el Servicio Secreto de EEUU asegura que no es así", concluye López.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.