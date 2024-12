Iñaki López: "Ninguna empresa seria tendrá en cuenta una formación firmada por Dani 'Desokupa'"

Defensa ha declarado nulo el acuerdo entre la asociación ATME y Desokupa para ofrecer cursos de formación a militares. El presidente de la asociación, Marco Antonio Gómez, ha explicado que el curso es para militares en activo de la asociación y que, con el acuerdo, han conseguido un descuento en unos cursos de defensa personal y en los servicios que ofrecen en Desokupa.

"Si yo, por ejemplo, ahora firmo un convenio con Cristiano Ronaldo para que me haga un descuento en su línea de gimnasio, ¿lo va a investigar el Ministerio?", añadía, afirmando que "se han saltado la ley orgánica a la torera". Cristina Pardo cree que "si tú contratas a Cristiano Ronaldo, sí que luego las empresas, a lo mejor, consideran que has aprendido algo", argumenta.

Beatriz de Vicente indica que "la realidad es que si hubiera subvenciones públicas podría anularlo, pero no veo dónde está la base jurídica para anular ese convenio". Iñaki Lopez, por su parte, espera que "los asociados sepan, exactamente, que esa formación es no reglada y que no les va a servir para absolutamente nada". "No va a haber ninguna empresa, medianamente seria, que tenga en cuenta una formación firmada por Dani 'Desokupa'", concluye.