Defensa anula el acuerdo firmado entre Desokupa y la ATME por su falta de legitimidad

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) anunciaba este martes la firma de un acuerdo con la organización de Daniel Esteve, 'Desokupa', con el fin de recibir formación de la empresa dedicada a desalojos extrajudiciales. Un convenio que el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles ya ha declarado como nulo.

"Queda demostrada la nulidad del acuerdo de servicios formativos (...), pordel acuerdo", ha informado la cartera en un comunicado. De esta manera "tras estudiar los extremos del citado convenio de colaboración, se ha acordado requerir, a los firmantes, para la anulación del referido acuerdo procediendo, en caso contrario, a la impugnación jurisdiccional del mismo y a la apertura del correspondiente expediente".

Por su parte, la ministra ha explicado que desde su departamento se entiende "que la asociación no tiene legitimación para firmar ese convenio". De hecho, destaca que "desde el Ministerio de Defensa se están dando muchas opciones para la formación" para los miembros de las Fuerzas Armados por lo que "no es necesario acudir a firmar convenios absolutamente nulos".

En esa línea, Robles ha admitido no saber "cómo definirlo", en referencia a la organización de Esteve, sobre la cual insiste "no está inscrita en el registro correspondiente", incluso, sostiene no creer que "'Desokupa' sea el mejor interlocutor para firmar ningún convenio". Además, ha insistido que esa "formación que reciban no les va a servir en ningún caso para una certificación para poder acceder a un puesto de trabajo".

En concreto, el convenio firmado por ATME con 'Desokupa' tiene como objeto que los miembros de la asociación se formen para, entre otras cosas, favorecer su entrada en otros empleos como la seguridad privada. En concreto, los militares adscritos al convenio obtendrían descuentos del 50% en los cursos que ofrece la organización, mientras la empresa se compromete a facilitar el acceso a puestos de trabajo de los soldados que superen las pruebas y se adecuen al perfil ofertado.

La firma de este convenio se produjo tras la polémica por el acuerdo entre 'Desokupa' y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para recibir formación en defensa personal. Un acuerdo que llevó al Ministerio del Interior a solicitar un informe a la Abogacía General del Estado para conocer si podría afectar a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y a la compatibilidad de los agentes que impartirán el adiestramiento.