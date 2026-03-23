Iñaki López se enfada con la previsión de Joanna Ivars para Semana Santa: "Esto es un poco 'escoge tu propia aventura'"

La meteoróloga de laSexta adelanta que se prevé una Semana Santa "más cálida y tormentosa". A pesar de ello, Joanna indica que todavía hay "incertidumbre" sobre qué tiempo hará durante los festivos.

Joanna Ivars cuenta, en Más Vale Tarde, que este miércoles comenzaremos a notar cambios en el tiempo meteorológico en nuestro país. "Por la posición del anticiclón en el Atlántico se genera un pasillo de Norte por el que se cuela una masa de aire frío polar marítima", expone la meteoróloga de laSexta.

Como indica, esto va a provocar que las temperaturas bajen y que, incluso, se puedan producir nevadas en algunos lugares de nuestro país el fin de semana. "Estamos hablando de finales de marzo", se lamenta Iñaki López, "esto estará en el Código Penal en algún lado".

Cristina Pardo, por su parte, quiere saber si en Semana Santa va a llover. Ivars indica que "en principio, la tendencia es que sí". La meteoróloga muestra dos posibles escenarios: el primero, del 27 de marzo al uno de abril, y el segundo del dos de abril al seis de abril.

En la primera situación, "seguimos insistiendo es que el anticiclón de las Azores estaría al norte de la península". Eso provocaría que se mantuviera ese pasillo norte, dejando lluvia en Cantábrico, Baleares y en la zona de Pirineos, pero en el resto "sería soleado, pero con frío".

En la segunda situación, como expone Joanna, "es donde más incertidumbre hay". La meteoróloga indica que parece "más cálida y tormentosa". "Parece que, aunque haya anticiclón, tendríamos, probablemente, aire frío en el sur que generaría tormentas en la mitad oeste, en el centro y en el sur, pero con subida de temperaturas", explica.

"Es un dolor", afirma Iñaki. "Esto es un poco como 'escoge tu propia aventura'", añade el presentador, "de momento no me acaba de convencer ninguna opción".

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