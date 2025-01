Iñaki López, ante las dudas de Carlos Maldonado con el plato: "No os preocupéis, que lo realzamos con mis huevos"

Iñaki López y Cristina Pardo, con la ayuda del chef Carlos Maldonado, preparan el primer plato de Karlos Arguiñano en Antena 3. Mientras la presentadora no tiene claro el punto de sal, su compañero se 'pelea' con un huevo poché.

El 'reto culinario' que propone Karlos Arguiñano a Cristina Pardo e Iñaki López, con la ayuda del chef Carlos Maldonado, no sólo les pone frente a la primera receta que preparó el cocinero cuando llegó a Antena 3 en 2010, también enfrenta a Iñaki con su mayor 'enemigo': el huevo poché.

Mientras Cristina Pardo va cocinando la merluza en salsa verde, Iñaki intenta mejorar el resultado de la última vez que tuvo que cocinar un huevo escalfado. Cristina, sin embargo, no está convencida de la sal que ha puesto en el plato: "No sé si he echado mucho o poco".

Maldonado, sin embargo, aprecia que puede tener una "acidez alta" porque "deberíamos haber dejado reducir un poquito más el vino". Sin embargo, Iñaki López les tranquiliza con su particular sentido del humor: "No os preocupéis, que lo realzamos con mis huevos".