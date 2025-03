Iñaki López y Cristina Pardo se burlan de los looks noventeros de los zapeadores: "Dios, qué feo estás, Dani"

Los zapeadores van ataviados con outfits inspirados en los años 90. Lo que más llama la atención son los looks capilares que han escogido, especialmente el de Dani Mateo e Iñaki Urrutia.

Los zapeadores han conectado con Más Vale Tarde para conocer los temas principales que ocuparán el programa vespertino de laSexta. Todos los zapeadores lucen sus mejores galas noventeras, algo que ha provocado que Dani Mateo critique a los presentadores de Más Vale Tarde por no animarse con un outfit similar. "Son unos setas", afirma el presentador de Zapeando, "sabiendo que nos vais a saludar así, ¿qué os cuesta una peluca?".

"Iñaki, si tú seguro que ibas así en el insti", añade Dani. "Es verdad que a mí me has recordado a mis tardes de autos de choque", confiesa López. "Precisamente, si algo me ha recordado a mi tierra es Iñaki Urrutia", afirma el presentador de Más Vale Tarde, "parece como si Légolas se hubiera ido a un batzoki".

"Legolak soy", responde Urrutia. "A mí en debates capilares no me interesa entrar", afirma Cristina Pardo. "Dios, qué feo estás Dani, estás feísimo", le dice Pardo a Mateo; "¿por qué estás tan feo?". "Con lo que tú eres, que eres guapísimo", añade Cristina. "Para gustos, los colores...", responde Dani.