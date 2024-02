Más Vale Tarde analiza una imagen curiosa, la de un mono que se ha escapado de la colonia británica de Gibraltar y ha terminado en el tejado de un instituto en la Línea de la Concepción, Cádiz. "Probablemente huía de la comida británica", comenta Iñaki López, que define a los macacos de Gibraltar como "mangantes".

El motivo por el que asegura que estos animales "practican el robo del descuido", desvela en el vídeo sobre estas líneas, es que "a mí se me llevaron un bocata": "No se lo perdono, no me olvido de su cara", comenta Iñaki, mientras Cristina Pardo afirma a su compañero que "te quitaría cualquier cosa, pero con la comida no me atrevería".

Finalmente, los técnicos del Seprona y la Policía Local consiguieron rescatar al macaco, muy asustado a juzgar por las imágenes.