El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está preparando una ley para sancionar los escraches o las protestas estudiantiles en las universidades. Si bien considera que los escraches "son bastante lamentables", Iñaki López afirma en el vídeo sobre estas líneas que "tengo la sensación de que se pretende crear universidades mudas como en el franquismo".

"Se le olvida lo que es una universidad", opina Ramoncín, que defiende que esta medida "es ir en contra del espíritu propio de lo que es una universidad pública". Carmen Morodo apunta que la ley "va a generar el efecto contrario", pues señala que "si hay algo que identifique al estudiante universitario es la rebeldía y la protesta".

Tania Sánchez, por su parte, recuerda que esta medida "ni siquiera es original", pues Esperanza Aguirre ya hizo algo similar contra la marea verde por la educación: "Cuando una política tiene problemas que no tienen que ver con su gestión, sino con la contestación ciudadana a cosas que no le parecen bien, se inventa un problema", afirma, a lo que añade rotunda que "las universidades públicas de Madrid tienen un problema de financiación, no de convivencia".