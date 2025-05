Iñaki López alucina con los medallones de solomillo que cocina María Lo: "Me los untaba por el cuerpo"

María Lo vuelve a Más Vale Tarde con una deliciosa receta: medallones de solomillo de cerdo ibérico al ron. La cocinera ha marcado los medallones en una sartén para que estos cojan color pero, a la vez, conservar los jugos de la carne. María deja a Iñaki López con la tarea de dar la vuelta a las piezas de carne con unas pinzas.

Otro de los ingredientes del plato es zumo de limón. "Qué exótico", comenta López. La chef explica que, antiguamente, "cuando se echaba en los adobos de las carnes, en Andalucía, era porque la carne estaba un poco pasada". "Pero, en el solomillo al ron le va muy bien", indica.

Además, añade varios dientes de ajo para que también se cocinen. Mientras el presentador está vigilando el solomillo, se alarma ya que, al darles la vuelta, se pegan un poco. "Estoy en un DEFCON 4", afirma, alarmado. La cocinera le recomienda añadir un poco de aceite aunque, como explica, "lo bueno de que se te peguen los juguitos es que luego vamos a desglasar con el alcohol".

La cocinera explica que ella prefiere utilizar sartenes que no tengan teflón. "La gente a la que no se le da muy bien cocinar es mejor el teflón porque sino la lían parda", comenta María. La cocinera comienza quitar de la sartén y muestra cómo deben quedar los solomillos: "Marcados por fuera pero cruditos por dentro". "Tenemos ahora mismo un aroma", afirma Iñaki, "me lo untaba por el cuerpo".