La actriz Hiba Abouk ha dado su primera entrevista después de anunciar su divorcio del futbolista del PSG Achraf Hakimi, con quien tiene dos hijos. La intérprete española de origen tunecino y libio ha evitado mencionar la imputación de su expareja por una supuesta agresión sexual, pero sí ha hablado sobre su proceso de separación.

"Cuando te separas, reestructuras tu vida, pero tampoco es nada del otro mundo: hay que quitarle hierro al asunto. Es verdad que, con dos niños, emocionalmente es complicado, pero no soy la primera ni seré la última. Lo importante es que tengo la tranquilidad de haberlo intentado y haber hecho todo lo que tenía que hacer", ha asegurado Abouk a la revista 'Elle'

En la entrevista, ha evitado hablar sobre el proceso judicial en el que está implicado su expareja, que fue imputado por la Fiscalía francesa por una presunta agresión sexual a una mujer en su casa. Lo que sí ha señalado es que la decisión de su separación, que la tomó antes de la acusación contra el jugador, no fue de un día para otro: "Hay decisiones que no se pueden tomar de la noche a la mañana. Para mí es una premisa no precipitarme en momentos de crisis. Las cosas hay que hacerlas desde la calma y desde el amor".