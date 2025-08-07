Tania Sánchez, sobre el veto a actos islámicos en Jumilla: "No es defendible, quieren dividir a la sociedad"

La analista considera que a través de la moción de Vox pretenden crear una línea entre quienes "cumplen las tradiciones establecidas, no sabemos por quién, y el resto del mundo, que no tiene ningún derecho".

Continua la polémica por el veto en Jumilla, Murcia, a las celebraciones musulmanas en espacios deportivos de la ciudad. El Partido Popular se ha pronunciado y no han rectificado esta polémica medida sino que la avalan ya que consideran que no se está vetando ninguna religión.

Tania Sánchez considera que lo aprobado por el Ayuntamiento de Jumilla "no es defendible". "Es evidente, por las entrevistas al concejal de Vox, cuál es la propuesta", añade: "Hacer una línea que divida la sociedad de España entre quienes cumplen las tradiciones y las normas establecidas, no sabemos por quién, y el resto del mundo, que no tiene ningún derecho".

La analista indica que el hecho de estar en un país democrático impide establecer una diferenciación de acceso a derechos por ideología, origen o piel, "lo que ha acabado sucediendo en Jumilla es que toda la sociedad ha perdido el derecho a utilizar las instalaciones deportivas para hacer actividades sociales y culturales". "Es lamentable", afirma.

Sánchez añade que si, desde el ayuntamiento, impiden a determinados grupos realizar celebraciones concretas "estarán haciendo un acto de discriminación que es plenamente anticonstitucional".