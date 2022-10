Ana María, hermana de Juana Canal, se siente "llena de dolor y de rabia" tras saber que la expareja de su hermana la descuartizó, según él mismo ha confesado. El detenido, sin embargo, sostiene que se la encontró muerta, una versión que Ana María pide no creer en Más Vale Tarde.

A su juicio, "está claro" que "tiene alguien que sabe muy bien las leyes y le ha dicho lo que tiene que decir", pero su explicación no tiene sentido: "Mi hermana sale corriendo de la casa, tenéis una pelea fuerte, mi hermana llama a la Policía incluso, ¿y dice que se la encontró muerta y esconde el cadáver, lo descuartiza? ¿Con qué sentido entonces?", ilustra.

"¿Quién se lo cree? Es que no se lo cree nadie", insiste Ana María, que, rota de dolor, pide "que no le crea nadie". Pese a sentirse "muy dolida", la hermana de Juana afirma tener esperanza en que se haga justicia e insiste en rechazar la versión del sospechoso: "No tiene ni pies ni cabeza lo que ha dicho".

Puedes escuchar su intervención en MVT en el vídeo que ilustra estas líneas.