El actor Gérard Depardieu ha sido acusado por una quincena de mujeres de violación. A pesar de ello, más de 50 personalidades se han sumado a una tribuna publicada en el diario francés 'Le Figaro' con el titular: "No borren a Gérard Depardieu". Más Vale Tarde charla con Ruth Baza, la periodista española que también ha denunciado al actor por un episodio que vivió en los años 90 cuando le entrevistó para la revista especializada 'Cinemanía'.

La periodista manifiesta, tras conocer el manifiesto a favor del actor, que le parece "el eco del canto del cisne". "Creo que ha llegado un momento que ha necesitado de un apoyo para intentar autoborrarse a si mismo ya que no puede eludir su persona", añade. Baza argumenta que para ella es complicado ser imparcial. "Me gustaría mucho ponerme el traje de la periodista que fui y de la escritora que soy, pero me resulta muy difícil porque formo parte de este 'club' tan horroroso al que no me gustaría pertenecer", declara.

En los últimos días se están haciendo muchas referencias al actor por todos los desafortunados episodios que ha protagonizado. Para Baza, estas referencias están resultando ambiguas. "Yo me encuentro con lo que me sucedió hace 28 años hace ocho meses, lo que pasa es que lo estoy viviendo como si me hubiera ocurrido hace ocho meses y no hace 28 años", expone. "Aún me sigo preguntando cómo es posible que yo olvidara un episodio tan fuerte, tan duro, cuando yo misma lo plasmo en el diario diciendo que jamás lo voy a olvidar", añade.

La periodista expone que, para ella, "verlo y escucharlo todos los días desde hace ocho meses, verme a mi misma en aquella situación, en aquella habitación con este hombre, constantemente, casi sin dormir, peleando, intentando salir del silencio de cualquier forma, sobre todo pidiendo ayuda, siendo tan complicado, sinceramente es una mezcla". Para Baza la publicación de la noticia fue una catarsis pero, por otro lado, también fue doloroso ya que "verlo todos los días me empieza a resultar repugnante, no solo verlo sino también lo que mi mente me recuerda todos los días".