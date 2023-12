Han pasado 28 años pero Ruth Baza, la periodista española que ha denunciado a Gérard Depardieu por violación, dice que es ahora, al rememorar lo ocurrido, cuando sus sentimientos han aflorado.

Ruth Baza llevaba más de un año intentando conseguir una entrevista con Gérard Depardieu. Tenía 23 años, había empezado a trabajar hace poco como periodista. No se imaginaba cómo acabaría ese encuentro.

"Me besó por todo el rostro mientras me tenía abrazada contra él y yo no podía ni moverme ni hacer nada... me tocaba por aquí... luego descendió con su mano y...", ha asegurado en una entrevista.

Sufrió una pesadilla que su mente le quiso ocultar durante años: "He estado 28 años sin recordar toda esta situación". Hasta hace unas semanas, cuando se enteró de que la primera actriz que había denunciado en Francia a Gérard Depardieu por violarla, se había suicidado. Fue entonces cuando decidió leer su diario de aquella época, y empezó a recordar.

"Cuando me encuentro con una entrada de nueve páginas contando al detalle lo que este hombre me hizo ese día", explica.

Hasta ahora, 13 mujeres más han denunciado al actor por violencia sexual. Algo que, de momento, no ha tenido consecuencias. Incluso el presidente Macron asegurado que no le quitará la legión de honor francesa.

Pero Ruth ya ha mandado su mensaje: "Si puedo alentar a otras personas que permanecen en silencio, tras una agresión, tras un abuso del estilo que sea, que no callen". Una voz que quiere ayudar a esas mujeres que todavía no han hablado o no han podido recordar.