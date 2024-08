Carlos Alcaraz dio sus primeros pasos en el mundo del tenis de la mano de Kiko Navarro. El entrenador atiende a Más Vale Tarde en el Club de Campo Tiro de Pichón (El Palmar, Murcia), donde habla del abrazo que se dio con el que fue su pupilo antes de que marchase hacia los Juegos Olímpicos de París.

Al hablar sobre las lágrimas de Alcaraz tras su derrota contra Novak Djokovic, Navarro reconoce que, por extraño que parezca, sintió algo de "gusto" al verlas, ya que le recuerdan al Alcaraz que él entrenó "cuando era niño". "Con 21 años veo a un chico humilde, él tenía la presión de representar a España. Le encanta jugar por su país", admite.

Navarro considera que Alcaraz "tendrá más oportunidades", poniendo la vista en los próximos Juegos Olímpicos, que se disputarán en Los Ángeles (Estados Unidos) en el año 2028. "No he podido hablar con Alcaraz, me consta que está por aquí pero esperaré. A él le encantan los objetivos y los retos, ya tendrá en mente Los Ángeles, igual que era el sueño de Djokovic", asegura.