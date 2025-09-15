Habla Olga, agredida por un policía en las protestas propalestinas: "Le dije que dejara de dar a otra mujer y arremetió contra mí tres veces"

La mujer ha mostrado en Más Vale Tarde los cardenales que tiene por el cuerpo como consecuencia de la agresión que sufrió este domingo durante las protestas propalestinas en Madrid.

Olga Díaz, quien fue agredida por un agente de la Policía durante las protestas propalestinas en la capital, ha relatado en Más Vale Tarde cómo ocurrió todo. La mujer "había quedado con dos amigas, pero como había muchísima gente en Atocha", decidieron reunirse "más tarde".

"Cuando pasó todo lo de las vallas y nos metimos en la carretera para cortar la carrera, los policías empezaron a cargar. No sé si se sintieron acorralados, porque nadie les agredió ni tiró nada. De hecho, hay un vídeo previo a la agresión en el que se nos ve corriendo y la Policía pegando porrazos a gente de espaldas que se estaba marchando", ha relatado.

En su caso, ella, tal y como ha contado, fue agredida cuando le pidió a un agente que dejara de golpear a otra mujer: "Arremetió contra mí no una, sino tres veces; me da en la pierna, en el costado y en el codo", ha señalado, tras lo que ha mostrado los cardenales que tiene en su cuerpo.

Ahora, se siente "un poco sobrepasada y dolorida" por lo ocurrido, aunque dice que le "duele más por dentro que los golpes". "Estoy amoratada, y un poco en shock por todo lo que pasó ayer, sin entenderlo", ha expresado, al tiempo que ha destacado que, al menos, tiene "la suerte de que hay un vídeo grabado y se puede ver; porque habrá gente que habrá sufrido una agresión y no tiene vídeo".