Iñaki López reacciona al discurso de Abascal en la cumbre ultra europea: "Todo en titulares cortos para que entre en TikTok"

Este fin de semana tuvo lugar en Madrid la cumbre ultra europea organizada por Patriots, con Santiago Abascal como cara visible. Durante su intervención, el líder de Vox no escatimó en insultos hacia Pedro Sánchez, llamándolo desde "psicópata" hasta "chulo de p**"*.

Más Vale Tarde ha recopilado algunas de las frases más polémicas de Abascal. Por ejemplo: "El presidente del Gobierno español es el mejor aliado de Hamás en Europa". El líder de Vox también se refirió a las personas migrantes: "Se tienen que ir todos los que han venido a delinquir. ¡Billete de vuelta! ¡A las cárceles de su país!".

Por otro lado, Abascal habló sobre Bruselas: "Nunca aceptaremos el califato de Bruselas". Estas declaraciones dejaron a Iñaki López sin palabras: "¿Identificar el califato de Bruselas? ¿Mandado por quién? ¿Por Von der Leyen? Una señora del Partido Popular Europeo".

Asimismo, el presentador de Más Vale Tarde sacó una conclusión sobre el estilo del discurso de Abascal: "Todo en titulares cortos para que quepa en TikTok".