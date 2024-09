La hermana del copiloto, Sandra Martín-Caro, víctima del kamikaze de la A-6, ha contado en Más Vale Tarde cómo fue darse cuenta en el velatorio de que el fallecido no era su hermano.

"Cuando nos dimos cuenta los chicos del tanatorio estaban como nosotros, decían que no les había pasado en la vida", relata.

El problema se puso en conocimiento de la jueza de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Majadahonda -encargada del caso- y ordenó el intercambio de los cuerpos. Finalmente el martes fueron entregados de forma correcta y, al menos en el caso del policía, recibió sepultura en el cementerio de Ávila ese mismo día.

Los familiares de Alberto están a la espera de poder personarse como parte en el procedimiento judicial para conocer "la verdad de todo lo que ha pasado" desde la muerte del agente.

Así, Sandra ha contado que no ha recibido "disculpas directas de nadie" aunque ha querido hacer hincapié en que el personal del tanatorio se portó "muy bien conmigo" y esto, dice, "no es un error de ellos".

"Disculpas como tal no me las hadado nadie, ni las quiero. Yo lo que quiero es aclarar todo esto porque creo que es una cosa que se podría haber evitado si desde el minuto uno me hubiesen dejado ver a mi hermano. Ese ha sido el principal error", ha añadido.