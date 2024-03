La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de dos niñas de dos y cuatro años de edad así como la posterior muerte de su padre en Las Alcubillas, una pedanía dividida entre los municipios almerienses de Gérgal y Alboloduy. Los hechos han tenido lugar en la noche de este domingo en el interior de la vivienda, en una zona diseminada del municipio.

Según ha podido saber este medio, pasadas las 22:30 horas del domingo, una mujer de nacionalidad rumana llamó a la Guardia Civil para alertar de que su expareja, un hombre también rumano, y sus hijas, a quienes halló muertas en la cama, habían podido ingerir una sustancia venenosa.

LaSexta ha podido hablar con un amigo de la madre. José María relata cómo le contó por teléfono que acababa de encontrar los tres cuerpos sin vida. Según cuenta, la mujer se encontraba nerviosa porque no había recibido la llamada de su expareja a la hora a la que lo habían acordado.

"Me llamó y me dijo que hacía más de dos horas que le tendría que haber traído a las niñas", cuenta José María a laSexta. Según indica, la mujer llamó a su ex en numerosas ocasiones. Y también lo hizo a su familia, quien sí respondía pero tampoco conseguían ponerse en contacto con su ex. "Ellos dicen que toma mucho y se pone así de vez en cuando", apunta. Pensaban que como ahora vive en un cortijo, podría haberse ido a la sierra y estar sin cobertura.

Pero a la hora y media, como no llegaban, José María llamó a su amiga por teléfono. "Solo escuché gritos y sollozos. Me dijo que estaban aquí los tres tirados en la cama, que no sé si están vivos o muertos", cuenta José María. "Yo le dije que les tocara a ver si están calientes y me dijo que las niñas están frías. Ella se encontró a los tres", añade.

José María cuenta a laSexta que, tras esa llamada, se esperó hasta la 1 de la madrugada hasta que llegó su amiga. "Me dijo: "que me han matado a las niñas, que me las ha envenenado"", cuenta.