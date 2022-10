Andrés Falceto, abogado de la mujer que se llevó a un bebé del Hospital de Basurto disfrazada de sanitaria, avanza en Más Vale Tarde que la familia de su clienta ya "ha iniciado los trámites" en el sistema de salud vasco para el ingreso de la joven en un centro de tratamiento psiquiátrico y asegura que "está profundamente arrepentida".

"No sabe cómo lo ha hecho, quiere pedir perdón a los padres, se preocupa con el niño", apunta el letrado, que no obstante incide en que "no se quiere forzar absolutamente ningún tipo de circunstancia con la familia" del pequeño.

Preguntado sobre el riesgo de reincidencia, el abogado señala que el hecho que motivó el comportamiento de su clienta es que "ella tenía una ficción en su cabeza que la tenía que cumplir para con su familia", puesto que "había afirmado que iba a ser madre". "Una vez que la mentira ya ha salido a la luz para todo su entorno familiar", sostiene, "desaparece el motivo".

La presunta secuestradora, explica, está en casa bajo la custodia de su familia, que no la deja "un minuto sola". Además, el abogado afirma que no se van a oponer a cualquier tipo de orden de alejamiento solicitada por la familia del niño.