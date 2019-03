El gran logro de Báñez: 72.000 españoles buscan un futuro fuera de España

El futuro ya no está en aquí. O por lo menos eso opinan los más de 72.000 españoles que emigraron el año pasado fuera de nuestras fronteras. Y como en todo, en eso de buscar trabajo también hay modas. Alemania ya no es nuestro destino favorito y deja paso a otros lugares.

Ahora el país que más españoles acoge es Inglaterra aunque los empleos en la mayoría de los casos son no cualificados y con sueldos que superan las 1.000 libras, unos 800 euros. "Para conseguir un buen trabajo tienes que tener un nivel muy alto de inglés", ha comentado Andoni, residente en Londres.

Latinoamérica también está de moda, y no sólo por sus bailes exóticos. Con unas mejores condiciones laborales y mayores oportunidades de desarrollo, los profesionales cualificados ponen allí su punto de mira. Es el caso de Óscar, que después de un año en el paro ya lo tiene todo preparado para hacer las américas. "Se que es duro porque tengo que dejar a mi familia, pero es por necesidad", ha comentado.

Pero ahora Marruecos también se ha convertido en uno de los países favoritos para emigrar. El número de españoles que emigraron a aquél país aumentó un 32% desde 2008, y a pesar de que eL Francés es nuestra asignatura pendiente, los que se van ya no piensan volver."No se cuanto tiempo estaré pero por el momento no tengo pensamiento en volver a España", ha declarado Omar Vallecillo, residente en Rabat.

Amaya también se va, pero a Estados Unidos. Aunque antes de decir adiós ha dejado un mensaje para el presidente del Gobierno: "Devuélvame usted mi dignidad como investigadora, y en el mismo envío, si no le es mucha molestia, devuélvasela a toda la comunidad de investigadores en España". "Mi contrata se acaba y no tengo posibilidades de quedarme si no es de una manera precaria. Es un callejón sin salida", ha comentado Amaya Moro, investigadora de CSIC.

Y es que en España ellos ya no ven posibilidad de futuro.