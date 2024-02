Ana Botín ganó 12,2 millones de euros en 2023, un año en el que el Banco Santander obtuvo beneficios récord y en el que su sueldo fue un 4,2% superior al que percibió en 2022. Preguntado al respecto, Gonzalo Bernardos se muestra muy crítico en Más Vale Tarde: "Me parece muy mal, no se los merece", sentencia el economista.

En este sentido, el profesor atribuye los beneficios récord del Santander a que "han subido los tipos de interés y, por lo tanto, ha cobrado más por los créditos". "Han subido muy poco los depósitos, porque en España no hay competencia bancaria", continúa Bernardos, que señala que además "ha ganado más por fondos de inversión" y "ha ido muy bien la renta variable y la renta fija y, como ha habido poca morosidad, ha tenido la posibilidad de pasar una parte de las provisiones a beneficios".

"Esto son beneficios caídos del cielo, no es meritocracia", asevera el experto, que recuerda además que "cuando las cosas iban mal", los banqueros "seguían cobrando millonadas". "Me parece que no hay derecho que a que cobren tanto unos y tan poco otros", denuncia Bernardos. "Vamos a ver si a los empleados le suben ese 4,2% que ha subido ella", desliza asimismo.