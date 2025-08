Loreto Ochando, tajante con las declaraciones de Feijóo sobre las vacaciones: "No quieras ser un Mariano Rajoy de marca blanca"

Hace unas semanas, Alberto Núñez Feijóo fue duramente criticado tras comentar que las vacaciones de verano no son para tanto. "Los que no pueden descansar, que sepan que las vacaciones están sobrevaloradas", dijo el líder del PP justo antes de tomarse unos días libres.

Tras la polémica, en uno de sus últimos actos antes de desconectar, Feijóo trató de restarle importancia al asunto, asegurando que solo era una broma: "A quien no distingue la broma, yo le diría: 'Tómate un albariño y descansa'".

Al ver el vídeo, la periodista Loreto Ochando no se contuvo en su valoración: "Este hombre tiene un problema… bueno, tiene varios, pero alguien debería explicarle que Mariano Rajoy solo hay uno".

Ochando fue más allá y afirmó que el líder popular "no tiene gracia" y que sus intentos de humor solo generan polémica. "Su tono no te lleva a la comedia... no quieras ser un Mariano de marca blanca", sentenció.